Туристический поток в Новороссийск вырос на 3%

Новороссийск принял 1,6 млн туристов по итогам 2025 года. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в ходе своего ежегодного отчета. В 2024 году город посетили 1,55 млн человек, таким образом, турпоток вырос на 3,2% год к году.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно отчету мэра, в Новороссийске действует 104 объекта размещения и 56 гостевых домов, которые включены в реестр объектов туристской индустрии. На территории муниципального образования расположены 28 пляжей и рекреационных зон.

В прошлом году план по взиманию курортного сбора был перевыполнен почти на 3 млн руб. Эти средства были направлены на развитие инфраструктуры и приобретение 19 видеокамер для повышения безопасности отдыхающих на пляжных территориях.

Наталья Решетняк