В Новороссийске хлеб подорожал на 10%

Стоимость белого хлеба в сети магазинов АО «Новоросхлебкондитер» (основной производитель хлебобулочных изделий в городе) увеличилась на 10%, до 66 руб. В прошлом году цена «кирпичика» составляла 60 руб.

По данным системы Rusprofile, АО «Новоросхлебкондитер» основано 24 февраля 1992 года и зарегистрировано в Новороссийске. Компания работает более 30 лет в сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий. Генеральным директором с июня 2021 года является Владимир Петросьян. Данные о структуре собственности и учредителях в открытых источниках отсутствуют. В 2024 году выручка предприятия составила 384 млн руб., чистый убыток — 3,6 млн руб.

Как писал «Ъ», к концу 2025 года ржаной хлеб подорожал на 13,4% год к году, пшеничный — на 11,2%. Средняя цена хлеба из ржаной муки и ее смеси с пшеничной достигла почти 100 руб. за кг, пшеничного — около 117 руб.

Основной фактор более резкого подорожания ржаного хлеба — сокращение посевных площадей под рожь. В 2025 году они снизились почти на 29%, а производство ржаной муки за январь—ноябрь упало на 10,3%.

Дополнительное давление на стоимость хлеба оказывает рост себестоимости производства. Пекари отмечают увеличение затрат на логистику, энергоресурсы и зарплаты, причем на доставку приходится до четверти всех расходов. В отрасли не исключают дальнейшего роста издержек в 2026 году, тогда как рентабельность промышленного производства хлеба остается минимальной — на уровне 2–3%, а в нескольких регионах и вовсе отрицательной.

Наталья Решетняк