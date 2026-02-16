Владимир Ильдризов назначен и. о. прокурора Новороссийска

Владимир Ильдризов, заместитель прокурора Новороссийска, теперь исполняет обязанности руководителя городского надзорного ведомства.

Алексей Грудина, который занимал эту должность на протяжении пяти лет, покинул свой пост в начале февраля.

В соответствии со статьей 16.1 федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», срок полномочий прокуроров городов и районов составляет пять лет. По информации из СМИ, Алексей Грудина был включен в кадровый резерв и ожидает нового назначения.

Лия Пацан