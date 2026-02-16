Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция задержала мужчину со страйкбольным автоматом в Новороссийске

В одном из жилых комплексов Новороссийска был замечен мужчина, держащий в руках предмет, похожий на оружие. В пресс-службе УМВД города-героя сообщили, что гражданина доставили в отдел полиции для разбирательства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация о мужчине с подозрительным предметом была опубликована в социальных сетях. Личность человека, изображенного на видеоролике, сотрудники полиции установили по горячим следам.

По данным УМВД Новороссийска, житель города нес в руках игровой страйкбольный автомат.

София Моисеенко

