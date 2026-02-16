В Новороссийске участникам СВО предоставили 106 земельных участков

В Новороссийске в 2025 году участникам специальной военной операции предоставили 106 земельных участков. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в ходе ежегодного отчета главы муниципалитета.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участки для военнослужащих расположены в Васильевке, Убыхе и Семигорском.

С 1 августа 2023 года по инициативе губернатора Краснодарского края ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции, которые были удостоены звания Героев России или награждены орденами, а в случае их гибели — членам их семей бесплатно выделяют земельный участок.

Наталья Решетняк