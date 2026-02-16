В 2025 году Новороссийск подвергся 20 атакам со стороны ВСУ

По итогам 2025 года в Новороссийске было отражено 20 террористических атак вооруженных сил Украины. Об этом на внеочередном открытом заседании городской думы заявил мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

«Прошедший год для города-героя был непростым. Новороссийск подвергся беспрецедентным вражеским атакам, но благодаря доблестным военным новороссийского гарнизона жители остаются под надежной защитой»,— резюмировал Андрей Кравченко.

Согласно презентации к докладу главы города, в результате атак ВСУ в Новороссийске получили повреждения 674 квартиры и 67 частных домовладений. Общая сумма выплат пострадавшим в результате ЧС составила 61 млн руб.

Мэр выразил отдельную благодарность строительным компаниям, которые оказали содействие в ликвидации последствий атак и в восстановлении поврежденных объектов жилой и городской инфраструктуры. По словам Андрея Кравченко, бизнес направил на помощь после налетов ВСУ 123 млн руб. за 12 месяцев 2025 года.

София Моисеенко