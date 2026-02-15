Главные новости за неделю 9–15 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Кубань ночью 15 февраля подверглась массированной атаке БПЛА. В поселке Волна Темрюкского района в результате атаки повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Также зафиксированы повреждения в Сочи и селе Юровка Анапы. С ранениями были госпитализированы два человека.

Американский корабль Crew Dragon доставил на Международную космическую станцию летчика-космонавт, Героя России Андрея Федяева. Выпускник Краснодарского авиаинститута стал частью экипажа миссии Crew-12, куда также вошли зарубежные астронавты.

Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества депутата гордумы Краснодара Виктора Тимофеева. Соответствующая информация размещена в картотеке Ленинского районного суда Краснодара.

Власти Краснодарского края оспаривают в Арбитражном суде снятие ареста с имущества курорта на Азовском море.

УФСБ России по Краснодарскому краю рассекретило архивы о работе разведывательной группы «Кубанцы» в период немецкой оккупации региона во время Великой Отечественной войны.

На Кубани введена административная ответственность за навязывание услуг такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов вне специально отведенных зон.

В анапском техникуме студент устроил стрельбу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на черноморском побережье Краснодарского края на глубине 23 км.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила отставку экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, что влечет утрату им статуса судьи в отставке и связанных с ним гарантий, включая неприкосновенность.

Первый заместитель прокурора Краснодарского края Александр Трухин назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства в регионе.