Власти Кубани оспаривают снятие ареста с имущества курорта на Азовском море

10 февраля в Арбитражном суде Краснодарского края состоялось первое заседание по иску регионального департамента имущественных отношений к Ейскому районному отделу краевой службы судебных приставов, его краевому управлению, а также конкретному приставу-исполнителю Антипиной. Департамент оспаривает постановление ГУФССП об окончании исполнительного производства в отношении объектов ООО «Акватория», находящихся в станице Должанской Ейского района. Сама коммерческая организация выступает в процессе третьим лицом. Соответствующее определение краевого арбитража опубликовано в системе Kad.arbitr.

Подробностей по делу на сайте суда не раскрывается. «Ъ-Кубань» направил официальный запрос в департамент имущественных отношений Краснодарского края с целью ознакомиться с позицией истца.

В ООО «Акватория» пояснили, что в 2001 году компания приобрела у Рыболовецкого колхоза «Приазовье» ряд объектов недвижимости на косе Долгой в станице Должанской Ейского района с целью создания на берегу Азовского моря семейного курорта. В 2005 году был заключен долгосрочный договор аренды с администрацией Ейского района на земельный участок под приобретенными в собственность объектами недвижимости. В том же году общество приступило к реализации проекта по созданию семейного спортивно-оздоровительного курорта. В 2003 и 2007 годах Управлением архитектуры и градостроительства Ейского района были выданы разрешения на строительство корпусов для размещения отдыхающих, которые были построены и введены в эксплуатацию.

«Зарегистрировать права на построенные объекты не получилось, так как выяснилось, что администрация Ейского района незаконно распорядилась земельным участком. Данный земельный участок должен был быть предоставлен департаментом имущественных отношений Краснодарского края»,— пояснили в ООО «Акватория».

В 2011 году общество обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о признании права собственности на построенные объекты недвижимости, а департамент — со встречным иском об их сносе. В итоге суд обязал ООО «Акватория» произвести самостоятельно за свой счет снос построенных зданий. Департамент возражал против их сохранения в дальнейшем. Судебные приставы возбудили производство по принудительному сносу спорных объектов. На имущество ООО «Акватория» был наложен арест и запрет регистрационных действий.

«Данные строения составляли половину номерного фонда ООО “Акватория” и после вступления решения суда о сносе в силу объекты были выведены из эксплуатации. Начался разбор зданий. Мы полагали, что заключение нового договора аренды с ДИО приведет к пересмотру решения суда о сносе и в 2017 году обратились в департамент с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, однако нам было отказано. Это послужило основанием для обращения в суд с иском о понуждении государственного органа заключить соответствующий договор аренды. После четырех лет судебных разбирательств арбитражный суд встал на сторону общества и обязал департамент заключить долгосрочный договор аренды. Однако это не помогло стать основанием для пересмотра дела о сносе по новь открывшимся обстоятельствам»,— рассказали в ООО «Акватория».

В итоге ООО «Акватория» произвело снос зданий на Долгой косе в конце 2025 года и обратилось в службу судебных приставов с заявлением о прекращении исполнительного производства и снятии ареста с имущества. В январе 2026 года приставом было вынесено постановление о снятии ареста и прекращении исполнительного производства. В феврале 2026 года департамент имущественных отношений Краснодарского края обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании постановления незаконным.

Дата следующего заседания по иску департамента пока не назначена.

Дмитрий Михеенко