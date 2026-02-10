Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Новороссийска и Анапы

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Черноморском побережье Краснодарского края на глубине 23 км. Об этом говорится на сайте Евразийского сейсмического центра.

«Расстояние 28 км к северо-западу от Новороссийска, 19 км к востоку-северо-востоку от Анапы»,— говорится в сообщении.

Жители Новороссийска рассказали «Ъ-Кубань», что сильные толчки они почувствовали в 2:21 по мск.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что повреждений городской инфраструктуры нет.

«В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей — на глубине более 20 км. Правила поведения при землетрясении опубликованы на официальном сайте администрации и городской Думы»,— отметил мэр.

