Краснодарский край ночью 15 февраля подвергся массированной атаке ВСУ

Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке киевского режима, ее отражали с позднего вечера и в течение всей ночи. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам губернатора, есть пострадавшие. Самая сложная ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, где в результате атаки повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Также зафиксированы повреждения в Сочи и селе Юровка Анапы. В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом — в домовладении выбило окна и задело систему отопления. Глава региона пообещал, что жителям помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждена котельная. «Поручил максимально оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения»,— сказал Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, с ранениями госпитализированы два человека, медики им оказывают необходимую помощь.

Как сообщил губернатор, по данным на 6.42 утра 15 февраля зафиксировано несколько очагов возгораний, в тушении задействованы 126 человек и 34 единиц техники, включая МЧС России по региону.

Андрей Николаев