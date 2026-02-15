Выпускник Краснодарского авиационного училища Федяев прибыл на МКС

Американский корабль Crew Dragon доставил на Международную космическую станцию летчика-космонавта Героя России Андрея Федяева. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса выпускник Краснодарского военного авиационного института стал частью экипажа миссии Crew-12, куда также вошли астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Фото: https: / t.me / roscosmos_gk, Сергей Кудь-Сверчков

Андрей Федяев приступит к выполнению научных задач на орбите. Его основная задача — участвовать в исследованиях, направленных на изучение влияния длительного пребывания в условиях невесомости на организм человека.

Результаты экспериментов будут использованы для разработки технологий, необходимых для будущих дальних космических миссий.

