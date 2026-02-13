Главные новости за 13 февраля. Кубань, Крым, Адыгея
Руководителем Госавтоинспекции Кубани назначен Олег Богун.
Генпрокуратура предъявила иск экс-чиновнице Анне Миньковой, требуя взыскать с нее имущество в доход государства на общую сумму более 330 млн руб.
Тбилисский район Краснодарского края возглавил Олег Ляхов.
Власти Краснодарского края оспаривают снятие ареста с имущества курорта на побережье Азовского моря. В ООО «Акватория» заявили, что администрация Ейского района незаконно распорядилась земельным участком в станице Должанской.
Краснодарский производитель автофургонов, тушевозов и рефрижераторов — ООО «Завод "Реф Авто"» — вступил в процедуру банкротства.
Самой востребованной моделью автомобиля в лизинг на Кубани стала «Лада Гранта». Также в топ-3 популярных моделей вошли авто марок «Chery» и «Geely».
Снижение ключевой ставки может повлечь за собой снижение базовой ставки по семейной ипотеке, что положительно скажется на объемах выдаваемых ипотечных кредитов в Краснодарском крае. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель ипотечного отдела компании «Инсити девелопмент» Алена Мухаметуллина.
В Краснодарском крае выросли цены на подарки ко Дню святого Валентина. При этом, по данным «Чек Индекс», покупок стало меньше, чем было в прошлом году.