Главные новости за 13 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Руководителем Госавтоинспекции Кубани назначен Олег Богун.

Генпрокуратура предъявила иск экс-чиновнице Анне Миньковой, требуя взыскать с нее имущество в доход государства на общую сумму более 330 млн руб.

Тбилисский район Краснодарского края возглавил Олег Ляхов.

Власти Краснодарского края оспаривают снятие ареста с имущества курорта на побережье Азовского моря. В ООО «Акватория» заявили, что администрация Ейского района незаконно распорядилась земельным участком в станице Должанской.

Краснодарский производитель автофургонов, тушевозов и рефрижераторов — ООО «Завод "Реф Авто"» — вступил в процедуру банкротства.

Самой востребованной моделью автомобиля в лизинг на Кубани стала «Лада Гранта». Также в топ-3 популярных моделей вошли авто марок «Chery» и «Geely».

Снижение ключевой ставки может повлечь за собой снижение базовой ставки по семейной ипотеке, что положительно скажется на объемах выдаваемых ипотечных кредитов в Краснодарском крае. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель ипотечного отдела компании «Инсити девелопмент» Алена Мухаметуллина.

В Краснодарском крае выросли цены на подарки ко Дню святого Валентина. При этом, по данным «Чек Индекс», покупок стало меньше, чем было в прошлом году.