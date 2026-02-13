На Кубани выросли цены на подарки ко Дню святого Валентина

Потребители Краснодарского края в этом году потратили на подарки ко Дню святого Валентина больше, но покупок стало меньше, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс», подготовленных для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года медианные чеки выросли: букет цветов — до 3,99 тыс. руб. (+9%), мягкая игрушка — 730 руб. (+5%), коробка шоколадных конфет — 674 руб. (+5%), билет в кино — 595 руб. (+6%), подарочный сертификат — 3,05 тыс. руб. (+6%). При этом количество покупок большинства категорий снизилось: цветы — на 6%, игрушки — на 11%, конфеты — на 9%, сертификаты — на 10%, а билетов в кино продано на 7% больше.

Эксперты отмечают, что жители региона стали экономить на традиционных подарках «для второй половинки», ограничиваясь минимальным набором внимания. Рост стоимости приобретаемых товаров лишь немного превысил инфляцию, а снижение числа покупок отражает возросшую роль личного общения и рационализацию расходов. Праздничный пафос 14 февраля постепенно уступает место обывательскому подходу к подаркам, считают аналитики.

Вячеслав Рыжков