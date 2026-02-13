Генпрокуратура предъявила антикоррупционный иск Анне Миньковой

Генеральная прокуратура РФ предъявила иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Анны Миньковой и некоторых иных лиц. Сведения об этом в пятницу опубликовал Прикубанский районный суд Краснодара.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ответчиками по делу в карточке дела указаны Минькова Анна Алексеевна, Миньков Вадим Евгеньевич, Миньков Иван Вадимович, Мочалов Александр Станиславович, Мочалов Владимир Станиславович, Двадненко Светлана Ивановна. Кроме замгенпрокурора Н.А. Винниченко, в деле также участвуют территориальное управление Росимущества и служба судебных приставов.

На сайте суда указано, что иск подан в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. Кроме того, согласно карточке дела, иск, зарегистрированный в Прикубанском суде в 10:02 пятницы, принят к производству уже в 11:19.

Дело будет рассматривать судья Юлия Бубнова, которая уже назначила дату судебного разбирательства. Заседание назначено на 31 марта.

Генпрокуратура требует взыскать в доход государства имущество бывшего замгубернатора Кубани Анны Миньковой более чем на 330 млн руб., сообщается на сайте федерального ведомства.

Агнесса Веснушкина