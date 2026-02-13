Главой Госавтоинспекции Кубани назначен Олег Богун

Руководителем управления ГАИ МВД по Краснодарскому краю стал полковник полиции Олег Богун. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани. Нового начальника ГАИ региона представил руководитель МВД Кубани, генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Олег Богун начал службу на посту командира взвода роты ППС милиции, в период с 2007 по 2011 годы он возглавлял подразделение ГАИ ОВД по Ленинградскому району, а с 2011 по 2018 годы руководил госинспекцией безопасности дорожного движения УМВД Краснодара. После этого Олег Богун более семи лет являлся начальником управления ГАИ Ростовской области.

Он награжден медалью «За отличие в службе» 1-й, 2-й и 3-й степеней, медалью «За доблесть службы». Также Олег Богун отмечен нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД».

София Моисеенко