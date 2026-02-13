«Лада Гранта» на Кубани стала самой востребованной моделью в лизинг

В Краснодарском крае в 2025 году среди легкового и коммерческого транспорта наиболее востребованными моделями были Lada Granta, Chery Arrizo 8 и Geely Preface. Как сообщила «Ъ-Кубань» региональный директор дивизиона Юг ГК «Интерлизинг» Неля Климарчук, средняя стоимость лизингового договора в данном сегменте на конец года составляла 3,4 млн руб., но с начала 2026 года из-за индексации утилизационного сбора выросла пропорционально его новым ставкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как отмечает госпожа Климарчук, в сегменте грузового транспорта наибольшим спросом на Кубани пользуются модели FAW — самосвал FAW J6, Shacman — самосвалы Shacman SX32586V384 и SX331863366, Sitrak — седельный тягач ZZ4256V364HE. В топе предметов лизинга и модели отечественного КАМАЗ (30% рынка по итогам девяти месяцев 2025 года), особенно — КАМАЗ 43118. По данным Нели Климарчук, средняя сумма лизинговой сделки в этом сегменте составляет 6,5 млн руб.

В сегменте лизинга спецтехники в Краснодарском крае среди брендов-лидеров — Ростсельмаш, Zoomlion и LGCE, средняя стоимость договора составляет 9,2 млн руб., отмечает собеседница издания.

«Высокая ключевая ставка снизила инвестиционную активность бизнеса в Краснодарском крае. Из-за чего лизинговые компании пересмотрели риск-подходы при оценке финансовой стабильности лизингополучателя. Это отразилось на среднем размере авансовых платежей, особенно в сегменте грузовых автомобилей. Размер первоначального взноса увеличился с 15 до 21%. Кроме того, клиенты сегмента LCV стали выбирать более сжатые сроки лизинговых договоров, в связи с чем их средняя продолжительность снизилась с 36 до 29 месяцев»,— комментирует Неля Климарчук.

По ее словам, несмотря на снижение ключевой ставки, эти тренды по-прежнему актуальны в регионе. Лизингополучатели не готовы переплачивать по договору лизинга в условиях высокой ключевой ставки, и стараются быстрее выполнить свои лизинговые обязательства.

«В нашей компании ожидают умеренный рост рынка лизинга на Кубани примерно на 15% в 2026 году на фоне низкого спроса в прошлом году. Уровень заключенных лизинговых сделок в текущем году будет напрямую зависеть от изменений ключевой ставки. При ее снижении до 12–14% перспективы у лизинга будут еще шире — до 20–25%»,— считает Неля Климарчук.

Андрей Николаев