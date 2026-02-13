Эксперт пояснила, как снижение ключевой ставки скажется на ипотеке на Кубани

Снижение ключевой ставки Банка России должно повлечь за собой снижение базовой ставки по программе семейной ипотеки, что положительно скажется на объемах выдаваемых ипотечных кредитов в Краснодарском крае. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель ипотечного отдела компании «Инсити девелопмент» Алена Мухаметуллина.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Снижение ставки для Кубани очень актуально, так как круг лиц, который может воспользоваться льготными программами, на сегодня существенно сузился, отмечает госпожа Мухаметуллина. По словам эксперта, как показывает практика, при каждом снижении ключевой ставки экономика страны нормализуется, но пока темп нормализации достаточно низок.

«В 2026 году прогнозируется снижение "ключа", мы рассчитываем к концу года на значение 12–13%. Стоимость недвижимости остается достаточно высокой как на первичном, так и на вторичном рынке, несмотря на колебание цен. Для нормализации ситуации значение ключевой ставки должно быть не более 10%»,— считает Алена Мухаметуллина.

Совет директоров Банка России 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку с 16 до 15,5% годовых. Это уже шестое подряд снижение ставки, цикл смягчения начался 6 июня 2025 года.

Андрей Николаев