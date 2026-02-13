Завод «Реф Авто» в Краснодаре вступил в процедуру банкротства

Производитель автофургонов, тушевозов и рефрижераторов — ООО «Завод "Реф Авто"» — вступил в процедуру банкротства. 11 февраля Арбитражный суд Краснодарского края вынес определение о введении в отношении общества процедуры наблюдения сроком на шесть месяцев. Временным управляющим должника утвержден Артем Ерышев. Сведения об этом опубликованы в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документам арбитражного суда, с иском о признании ООО «Завод "Реф Авто"» несостоятельным в краевой арбитраж обратилась ИП Лилия Боровкова. Заявление было принято к производству в октябре 2025 года. Как указано в судебном определении, между индивидуальным предпринимателем и предприятием был заключен договор аренды, по условиям которого ИП Боровкова передала заводу «Реф Авто» гараж общей площадью 1,47 тыс. кв. м по улице Демуса, 50 в Краснодаре. Арендатор должен был ежемесячно платить по 365,8 тыс. руб. Однако, согласно документам суда, в период с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года образовалась задолженность в размере почти 2,2 млн руб. Эти деньги, а также госпошлина в размере 62,4 тыс. руб. были взысканы в пользу ИП, но не оплачены должником.

«Судом установлено, что задолженность общества перед кредитором превышает 2 млн руб. Обязательства по погашению задолженности не исполнены им в течение трех месяцев. Таким образом, общество отвечает признакам банкротства. Для анализа финансового состояния должника, суд считает необходимым ввести процедуру наблюдения»,— говорится в определении Арбитражного суда Краснодарского края.

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения назначено на 10 августа 2026 года.

Согласно системе Rusprofile, ООО «Завод "Реф Авто"» зарегистрировано в Краснодаре в декабре 2010 года. Общество занимается производством автотранспортных средств. Генеральным директором с момента основания является Александр Бирюков, который также владеет 100% долей в уставном капитале. Компания работает без филиалов и представительств.

В 2024 году выручка ООО «Завод "Реф Авто"» составила 373,8 млн руб., что более чем в два раза превышает показатель 2023 года. Чистая прибыль выросла с 1,4 млн в 2023 году до 24,7 млн руб. в 2024-м. Несмотря на положительную динамику, финансовая модель компании характеризуется рисками. Оценки устойчивости и платежеспособности указывают на наличие проблем: коэффициент автономии составляет 0,18, а обеспеченность собственными средствами отрицательна (–0,38), что говорит о высокой зависимости от заемного капитала. Коэффициент текущей ликвидности (1,07) находится на грани нормы, но абсолютная ликвидность низкая (0,02). По объему выручки компания занимает третье место в Краснодарском крае и 185-е в России среди предприятий своей отрасли.

Дмитрий Михеенко