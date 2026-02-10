Главные новости за 10 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на черноморском побережье Краснодарского края на глубине 23 км ночью 10 февраля.

После ночного землетрясения в Анапе в некоторых социальных объектах появились трещины, однако угрозы для их конструкций нет.

Над акваторией Азовского моря ликвидировали три беспилотника прошлой ночью.

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара организовала проверку размещенной в соцсетях информации о поджоге в школе №104.

Первомайский районный суд Краснодара отправил под стражу почти на два месяца депутата Законодательного собрания Краснодарского края Антона Аверьянова, обвиняемого в получении 6,75 млн руб. за ложные обещания обеспечить избрание знакомого в городскую думу

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо обратился в Конституционный суд с жалобой на норму закона о досрочном прекращении полномочий.

В хуторе Копанской в Краснодаре выделен земельный участок под строительство объекта утилизации органической фракции твердых коммунальных отходов в рамках второго этапа комплексного проекта по обращению с отходами.

Следствие считает заказчиком нападения на сотрудника управления ФСБ по Краснодарскому краю и. о. директора казачьего кадетского корпуса Ивана Безуглого.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила отставку бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, что влечет утрату им статуса судьи в отставке и связанных с ним гарантий, включая неприкосновенность.

В Крымском районе Краснодарского края зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера.

В Краснодаре жители нескольких районов сообщили о громком звуке, который, как уточнили в ЕДДС, связан с работой систем ПВО.

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края опровергло сообщения о новых выбросах нефтепродуктов на пляжах Анапы.