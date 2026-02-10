В некоторых соцобъектах Анапы после землетрясения нашли трещины

После ночного землетрясения в Анапе в некоторых социальных объектах появились трещины, однако угрозы для их конструкций нет, сообщила заместитель главы администрации города Наталья Рябоконь. По ее словам, оперативные службы сразу приступили к проверке, выявленные дефекты носят несущественный характер и уже устраняются рабочими бригадами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Серьезных разрушений и пострадавших нет. Один из афтершоков, зарегистрированных после ночного толчка, имел магнитуду 3,1. Основной подземный толчок магнитудой 4,8 произошел ночью в Краснодарском крае; эпицентр находился в 33 км от Анапы на глубине около 10 км. По данным Геофизической службы РАН, после него было зафиксировано около девяти слабых афтершоков, возможны новые подземные толчки. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что толчки ощущались на расстоянии около 30 км от города.

Вячеслав Рыжков