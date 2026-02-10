Власти Кубани опровергли информацию о новых выбросах мазута в Анапе

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края опровергло сообщения о новых выбросах нефтепродуктов на пляжах Анапы. В ведомстве уточнили, что ежедневный мониторинг береговой линии не выявлял нефтяных загрязнений в Анапе и Темрюкском районе более трех месяцев, включая как мелкие, так и крупные фрагменты мазута.

В 2025 году механизированная очистка проводилась на всех публичных песчаных пляжах курорта. Работы выполнялись поэтапно: верхние слои песка просеивали, затем переворачивали грунт до 70 см, выравнивали, просушивали и снова просеивали. По той же схеме очищался песок защитного вала, который демонтировали и восстановили перед сезоном штормов.

Фрагменты мазута могут встречаться на удаленных территориях, в том числе в особо охраняемых природных зонах, таких как Бугазская коса, где проведение очистки спецтехникой либо невозможно, либо запрещено. Эти участки используются для научных исследований «поведения» нефтепродуктов в полевом научном штабе, созданном для испытания методов очистки песка. На этих территориях не организованы места отдыха, и необходимые для рекреации исследования не проводились.

Оценка пригодности пляжей к использованию в купальный сезон проводится ежегодно перед его началом на всех официальных пляжах края.

Вячеслав Рыжков