Заказчиком нападения на сотрудника ФСБ на Кубани считают директора казачьего училища

Следствие считает заказчиком нападения на сотрудника управления ФСБ по Краснодарскому краю и. о. директора казачьего кадетского корпуса Ивана Безуглого. Об этом сообщили источники «Ъ» в правоохранительных органах.

По данным следствия, в январе 2026 года в корпусе проводились проверки финансовой деятельности и оперативно-разыскные мероприятия, которые не понравились 32-летнему Ивану Безуглому. Руководитель учебного заведения якобы решил запугать проверяющего и обратился к знакомому с просьбой избить сотрудника ФСБ, чтобы тот временно не смог выполнять служебные обязанности. Исполнитель обратился в правоохранительные органы, после чего силовики сняли видео якобы пострадавшего. Получив запись, Иван Безуглый передал исполнителю 85 тыс. руб., после чего был задержан. Обвиняемый признал вину.

Ему предъявлено обвинение в организации приготовления к применению насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ). В случае признания вины ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Иван Безуглый возглавляет кадетский корпус, названный в честь его деда, атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Ивана Безуглого — старшего, умершего в феврале 2025 года. Атаман Безуглый был заметной фигурой в общественной жизни региона и весной 2014 года руководил казачьими формированиями во время событий в Крыму.