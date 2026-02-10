Депутата Заксобрания Кубани арестовали за мошенничество на 6,75 млн рублей

Первомайский районный суд Краснодара отправил под стражу почти на два месяца депутата Законодательного Собрания Краснодарского края Антона Аверьянова, обвиняемого в получении 6,75 млн руб. за ложные обещания обеспечить избрание знакомого в городскую Думу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении парламентария и его помощника. Обвинение выдвинуто по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, с ноября 2024 по сентябрь 2025 года обвиняемые ежемесячно получали деньги от знакомого, введя его в заблуждение относительно своих намерений и возможностей организовать его избрание депутатом городской Думы Краснодара. Общая сумма составила 6,75 млн руб.

Антон Аверьянов заключен под стражу до 8 апреля 2026 года. Его помощнику назначили домашний арест.

Алина Зорина