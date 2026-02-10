В Краснодаре выделили участок под объект по обращению с ТКО в хуторе Копанской

В хуторе Копанской в Краснодаре выделен земельный участок под строительство объекта утилизации органической фракции твердых коммунальных отходов в рамках второго этапа комплексного проекта по обращению с отходами. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. Земля площадью 100 тыс. кв. м будет переведена из категории сельскохозяйственных в промышленную и специального назначения.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

АО «Мусороуборочная компания» в октябре 2024 года объявила конкурс на первый этап реконструкции полигона отходов IV–V классов опасности в Копанском с начальной ценой контракта 234 млн руб. Работы должны были завершиться к августу 2025 года и включали обустройство очистных сооружений, систем очистки стоков, обводных каналов, прокладку щебеночных дорог и тротуаров, а также благоустройство территории.

Реконструкция полигона является частью обновления инфраструктуры по обращению с ТКО компании в регионе. В 2022 году на территории уже увеличили мощность мусоросортировочного комплекса. Работы ведутся параллельно с приемкой, сортировкой и размещением отходов. В проект инвестировано более 1 млрд руб. В 2028 году планируется строительство объекта по утилизации и размещению отходов, организация производства по компостированию органики и формирование новой карты для захоронения после закрытия действующей площадки.

Вячеслав Рыжков