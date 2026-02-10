В Крымском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла

В Крымском районе Краснодарского края зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера. По данным Единой геофизической службы РАН, подземные толчки произошли 10 февраля в 7:45 в Адагумском сельском поселении, в 28 км от Крымска, на глубине 10 км, передает оперштаб Кубани.

Фото: https://65.mchs.gov.ru

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что от жителей обращений о пострадавших и повреждениях не поступало, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Ранее в регионе были зафиксированы афтершоки, в том числе магнитудой 3,1 после ночного землетрясения в районе Анапы и Новороссийска. Основной толчок магнитудой 4,8 произошел ночью; эпицентр в Анапе находился в 33 км от города на глубине около 10 км. Геофизическая служба РАН отмечала около девяти слабых афтершоков и не исключала их продолжение. По данным оперативного штаба края со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко, толчки ощущались на расстоянии около 30 км от города.

Вячеслав Рыжков