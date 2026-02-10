Прокуратура Краснодара проводит проверку сообщений о поджоге в школе №104

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара организовала проверку размещенной в соцсетях информации о поджоге в школе №104. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства города.

Установлено, что ученик седьмого класса совершил поджог в здании учебного учреждения, тем самым повредив инженерные сети. В результате произошедшего в здании школы произошло задымление.

В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, в том числе по части соблюдения противопожарного законодательства и законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Алина Зорина