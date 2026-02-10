Экс-депутат Госдумы Напсо обжаловал досрочное лишение мандата в КС

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо обратился в Конституционный суд с жалобой на норму закона о досрочном прекращении полномочий. Как пишут «Ведомости», парламентария лишили мандата в 2025 году за отсутствие на работе около двух лет, хотя сам он утверждает, что проходил лечение в ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Юрий Напсо оспаривает ч. 3.1 ст. 4 закона «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы». По его мнению, данная норма фактически разрешает досрочно лишать мандата парламентария в случае неисполнения обязанностей из-за болезни в течение 30 и более календарных дней.

«Мы хотим получить разъяснения КС, соответствует ли Конституции норма, что любого депутата, если он в течение 30 дней не был на работе, можно уволить, несмотря на то что он находится на больничном»,— заявил Юрий Напсо.

Госдума лишила господина Напсо депутатского мандата 3 апреля 2025 года в закрытом режиме. По данным думских комиссий, парламентарий более 200 дней не появлялся в думе без уважительной причины. Отмечалось, что с апреля 2023 года он периодически оформлял больничные, а между ними отсутствовал на работе.

Сам Юрий Напсо утверждал, что большую часть времени находился либо в шестимесячном отпуске без содержания, либо на больничном. По его словам, больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

12 августа 2025 года Верховный суд России рассмотрел апелляционную жалобу Юрия Напсо и не нашел оснований согласиться с его позицией.

Алина Зорина