Главные новости за 9 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Республика Крым готова принять и разместить в санаторно-курортных учреждениях более 1,5 тыс. детей из Белгородской области за счет средств резервного фонда республиканского бюджета.

В Республике Адыгея стартовала подготовка к дорожной кампании 2026 года, которая пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В регионе планируют отремонтировать четыре моста.

Комплекс коммерческой недвижимости в бизнес-центре «Кутузовский» в центре Краснодара выставлен на электронные торги за 108,8 млн руб. Лот включает офисные помещения общей площадью около 2,2 тыс. кв. м, расположенные на различных этажах здания по адресу улица Северная, 490.

Госкомпания «Автодор» сообщила, что в данный момент индексация тарифов на проезд по платным федеральным автомобильным дорогам не планируется. Ранее в соцсетях и ряде средств массовой информации появилась информация о якобы планируемом повышении стоимости проезда.

В январе 2026 года на железной дороге Краснодарского края объем погрузки различных грузов увеличился на 3,3% — до 1,8 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Республика Адыгея направит 7,2 млрд руб. на строительство третьей очереди дороги Гузерипль — плато Лаго-Наки, которая сократит маршрут между туристическими объектами с 71 до 32 км.

В Краснодарском крае количество выданных ипотечных кредитов в 2025 году сократилось на 30% — до 36,9 тыс. Это превышает среднероссийское снижение в 26%.

В Краснодарском крае на развитие туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году направили 437 млн руб. 38 юридических лиц и предпринимателей региона получили поддержку.

В 2026 году в Краснодаре планируют капитально отремонтировать 177 домов. На большинстве МКД отремонтируют фасады и крыши, а также более 283 внутридомовых инженерных систем и заменят 94 лифта.

Первый заместитель прокурора Краснодарского края Александр Трухин назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства в регионе. Он занимал должность первого заместителя с 3 февраля 2025 года, а с 9 февраля 2026 года приступил к исполнению обязанностей прокурора края.