Четыре моста планируют отремонтировать в Адыгее в 2026 году

В Республике Адыгея стартовала подготовка к дорожной кампании 2026 года, которая пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Майкоп, Яблоновское городское поселение и Управление автомобильных дорог «Адыгеяавтодор» разрабатывают проектно-сметную документацию, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Особое внимание уделят искусственным сооружениям. В республике запланирован капитальный ремонт четырех мостов общей протяженностью более 160 пог. м. Работы затронут мост через реку Улька на дороге Белореченск—Гиагинская—Дружба в Гиагинском районе, мост через реку Фарс на подъезде к хутору Карцеву в том же районе, мост через реку Чехрак на трассе Дружба—Егерухай в Кошехабльском районе и мост через реку Улька на автодороге Майкоп—Гиагинская—Псебай—Зеленчукская—Карачаевск в Шовгеновском районе.

«В 2025 году в нашей республике в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" было обновлено более 80 км автомобильных дорог муниципального и регионального значения. Последовательная работа по развитию дорожной сети региона является важной частью комплексного подхода к улучшению качества жизни населения и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры»,— заявил начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального Автодора Дмитрий Бороненко.

Реализация запланированных мероприятий должна повысить надежность и безопасность дорожной инфраструктуры, улучшить транспортную доступность населенных пунктов и создать комфортные условия для передвижения жителей и гостей республики.

Как писал «Ъ-Кубань», в Адыгее в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние четыре моста на автомобильных дорогах регионального значения. Работы направлены на повышение безопасности движения, устойчивости транспортных связей и улучшение качества жизни жителей республики.

