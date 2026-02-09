В Адыгее на третью очередь дороги к Лаго-Наки выделят 7,2 млрд рублей

Республика Адыгея направит 7,2 млрд руб. на строительство третьей очереди дороги Гузерипль — плато Лаго-Наки, которая сократит маршрут между туристическими объектами с 71 до 32 км. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Средства пойдут на возведение второго пускового комплекса протяженностью 7,4 км. Заявки от подрядчиков принимают до 27 февраля, а завершить работы необходимо до 15 ноября 2031 года.

Новый участок будет представлять собой горный серпантин с 58 поворотами и расчетной скоростью движения 30 км/ч. Трасса обеспечит прямое сообщение между туристическими локациями, сократив расстояние от плато Лаго-Наки до Гузерипля более чем вдвое.

Из-за сложного рельефа местности и сейсмической активности региона строителям необходимо будет возвести мост через реку Жолобная и свыше 2,5 км железобетонных подпорных конструкций. Сооружения должны быть рассчитаны на устойчивость к землетрясениям силой восемь баллов.

Алина Зорина