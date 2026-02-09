На Кубани число выданных ипотек сократилось на треть за 2025 год

В Краснодарском крае количество выданных ипотечных кредитов в 2025 году сократилось на 30% — до 36,9 тыс. Это превышает среднероссийское снижение в 26%. Об этом сообщили аналитики «Циан».

Доля просроченной задолженности в регионе в 2025 году достигла 1,8%, увеличившись на 1,1 процентного пункта по сравнению с 2024 годом. Объем просроченной задолженности по ипотеке в Краснодарском крае составил 16,8 млрд руб. на конец 2025 года. Это на 170% больше, чем годом ранее.

В Адыгее выдали 2,9 тыс. ипотечных кредитов — на 14% меньше, чем в 2024 году. Объем просрочки составил 800 млн руб., что на 94% больше относительно предыдущего года. Доля просроченной задолженности в республике достигла 1,4%, увеличившись на 0,5 п. п.

В Крыму в прошлом году оформили 6,3 тыс. ипотек — на 12% меньше, чем годом ранее. Объем просрочки составил 1 млрд руб., что в четыре раза больше показателя 2024 года. Доля просроченной задолженности в республике достигла 0,9%, увеличившись на 0,6 п. п.

По всей России в 2025 году выдали 968 тыс. ипотечных кредитов. Это на 26% меньше, чем в 2024 году, и в два раза меньше, чем в рекордный 2023 год. Аналитики отмечают, что это минимальный результат с 2016 года — начиная с 2017 года в стране ежегодно оформляли более 1 млн ипотек.

Алина Зорина