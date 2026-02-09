«Автодор» опроверг информацию об индексации тарифов на платных трассах

Госкомпания «Автодор» сообщила «Ъ-Кубань», что в данный момент индексация тарифов на проезд по платным федеральным автомобильным дорогам не планируется. Ранее в соцсетях и ряде средств массовой информации появилась информация о якобы планируемом повышении стоимости проезда.

«Компания руководствуется действующими нормативными актами. В случае принятия нового правительственного решения информация будет актуализирована»,— сообщили представители ГК.

Ранее ТАСС сообщало, что глава государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко заявил о проработке вопроса возможного повышения тарифов. По его словам, обсуждение данной темы связано с инфляционными процессами в экономике и ростом затрат на содержание дорожной инфраструктуры. При этом он подчеркивал, что любое решение будет приниматься с учетом экономической ситуации и условий концессионных соглашений, а также с целью недопущения снижения транспортного потока на платных трассах.

В компании уточнили, что пока тарифы на проезд по платным федеральным автодорогам не пересматривались. Последняя индексация была проведена в феврале 2025 года. Тогда стоимость проезда по трассе М-4 «Дон» увеличилась на 360 руб. и составила 4,6 тыс. руб., по магистрали М-11 «Нева» — на 320 руб., до 3,6 тыс. руб., а по трассе М-12 — на 344 руб., до 4,8 тыс. руб.

Вячеслав Петушенко также напоминал, что по итогам прошлого года совокупные сборы за проезд по платным дорогам достигли 140 млрд руб. При этом доля трассы М-4 «Дон» в общей структуре поступлений снизилась до 47% на фоне роста трафика на магистралях М-11, М-12 и Центральной кольцевой автодороге.

По официальным данным, на данный момент в России действует 14 платных автомобильных дорог. Самой протяженной из них остается трасса М-4 «Дон», соединяющая Москву и Новороссийск. Платные магистрали, как правило, создаются в качестве альтернативы бесплатным маршрутам и отличаются отсутствием населенных пунктов, светофоров и железнодорожных переездов, а также более высокими скоростными режимами.

Мария Удовик