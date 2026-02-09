Крым примет более 1,5 тысячи детей из Белгородской области

Республика Крым готова принять и разместить в санаторно-курортных учреждениях более 1,5 тыс. детей из Белгородской области за счет средств резервного фонда республиканского бюджета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что находится на связи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и соответствующие договоренности достигнуты. По его словам, регион готов оказать необходимую поддержку в сложившейся ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о серии атак на областной центр. По данным Вячеслава Гладкова, с 14:00 субботы до 7:00 воскресенья по Белгороду было произведено два ракетных обстрела с применением восьми боеприпасов, кроме того, средствами ПВО над городом были сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В результате обстрелов в Белгороде получили повреждения инфраструктурные объекты, а также четыре автомобиля. В Белгородском районе последствия зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Ближняя Игуменка из-за падения обломков сбитых ракет повреждены частный дом и автомобиль, в поселке Разумное — четыре автомобиля и помещение на территории предприятия. В поселке Дубовое обломки повредили одну квартиру в многоквартирном доме, в селе Пушкарное — две надворные постройки и газовую трубу.

Вячеслав Рыжков