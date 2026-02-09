На Кубани около 437 млн рублей направили на развитие туризма в 2025 году

В Краснодарском крае на развитие туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году направили 437 млн руб. 38 юридических лиц и предпринимателей региона получили поддержку. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василия Воробьева, сейчас представители ведомства оценивают результаты проделанной в прошлом году работы. Он отметил, что они должны быть максимально высокого уровня.

Так, по нацпроекту в Новороссийске обновили музейно-исторический комплекс «Абрау-Дюрсо». В 2025 году также реконструировали зал «Абрау-Дюрсо в искусстве», где добавили новые арт-объекты, в том числе мультимедийные. Специалисты запустили обновленный маршрут для туристов по комплексу.

В рамках национального проекта в прошлом году средства направили также на содержание и развитие 18 пляжей региона: в Анапе, Сочи, Новороссийске, Геленджике, Туапсинском и Темрюкском районах. Деньги пошли на оборудование для организации круглогодичного отдыха и расширение доступности 12 бассейнов в Анапе и Гулькевичском районе.

Кроме того, согласно данным администрации края, поддержаны проекты по созданию трех кемпингов в Анапе и Мостовском районе, развития доступной среды для отдыхающих с ограниченными возможностями здоровья. Средства также направили на обустройство нового туристического маршрута в Армавирском питомнике декоративных культур имени Н.С. Плохова и терренкурной набережной в Геленджике.

Алина Зорина