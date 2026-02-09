Недвижимость бизнес-центра «Кутузовский» в Краснодаре продают за 108,8 млн рублей

Комплекс коммерческой недвижимости в бизнес-центре «Кутузовский» в центре Краснодара выставлен на электронные торги за 108,8 млн руб.

Лот включает офисные помещения общей площадью около 2,2 тыс. кв. м, расположенные на различных этажах здания по адресу улица Северная, 490. В состав предложения входят два крупных блока: помещение на 10-м этаже площадью 1021,7 кв. м и комплекс помещений площадью 1173,9 кв. м, занимающий пространства от подвала до 11-го этажа.

Дополнительно в лот включены парковочное место площадью 17,1 кв. м, доли в общих помещениях подвала и места общего пользования в бизнес-центре. К недвижимости прилагаются доли в земельном участке площадью 1557 кв. м, сообщается на ресурсе «Торги.Гис».

Подача заявок и внесение задатков будут проходить с 2 февраля 2026 года по 9 мая 2026 года на электронной торговой площадке «Альфалот». Реализация осуществляется с соблюдением преимущественного права покупки для остальных участников долевой собственности согласно ст. 250 Гражданского кодекса РФ.

Продажа осуществляется в рамках дела о банкротстве.

Елена Турбина