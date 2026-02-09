Объем погрузки на железной дороге Кубани увеличился на 3,3%

В январе 2026 года на железной дороге Краснодарского края объем погрузки различных грузов увеличился на 3,3% — до 1,8 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Нефть и нефтепродукты продемонстрировали в начале года наибольший объем погрузки — около 1,3 млн т. Это на 19% больше, чем в январе прошлого года.

Кроме того, в 2026 году погрузка строительных грузов выросла на 38,7%, достигнув 118 тыс. т.

Алина Зорина