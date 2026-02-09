Главные новости за 9 февраля. Новороссийск

Власти Новороссийска назвали планируемый срок достройки ЖК «Посейдон» и «Суджук-Кале». Строительство могут завершить в ноябре 2027 года.

В этом году в Новороссийске утвердят пять новых особо охраняемых природных территории.

Утром 9 февраля температура воздуха на выезде из Новороссийска понизилась до минусовой отметки.

В Кабардинке благоустроят экопарк с беседками, скамейками, малыми архитектурными формами и каскадным водопадом за 122 млн руб. Деньги выделяются из городского бюджета Геленджика.

За 12 месяцев 2025 года на дорогах Анапы 19 человек пострадали в ДТП с начинающими водителями. По данным ОМВД курорта, еще пять человек погибли от полученных травм.

Полиция Новороссийска устанавливает личность мужчины, разбившего стекла входной группы в доме на улице Котанова.

На территории Новороссийска пресекли деятельность организованной группы мошенниц, которые обманули на деньги 29 человек. Они обогатились на сумму порядка 850 тыс. руб.