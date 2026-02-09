За 2025 год в Анапе 19 человек получили травмы в ДТП с начинающими водителями

По итогам 2025 года на территории Анапы было зафиксировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей. В ДТП пострадали 19 человек, пятеро погибли, сообщает ОМВД города-курорта.

Согласно статистике ОМВД Анапы, каждая третья авария с участием водителей-новичков в городе заканчивается травмами или смертельным исходом. Почти в 30% случаев виновниками ДТП становились водители со стажем менее одного года, основная часть аварий пришлась на граждан со стажем вождения от одного до восьми месяцев.

Одной из лидирующих причин ДТП с начинающими водителями в Анапе признано несоответствие скорости условиям движения. Распространены такие нарушения, как выезд на встречную полосу, превышение разрешенной скорости, наезды на пешеходов и ошибки при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

По данным ГАИ Краснодарского края, в 2025 году доля ДТП с участием водителей со стажем до двух лет составила порядка 9-10% от всех аварий с пострадавшими на территории региона.

София Моисеенко