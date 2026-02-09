Деятельность организованной группы мошенников пресекли в Новороссийске

Три участницы организованной группы под видом лже-банкиров обманули на деньги 29 человек в Новороссийске. Об этом заявили в пресс-службе УМВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции Новороссийска, три женщины в возрасте от 27 до 42 лет создали фиктивную кредитную организацию с целью обмана клиентов. За семь месяцев они получили деньги от 29 граждан на общую сумму более 850 тыс. руб. Уточняется, что граждане потеряли от двух до 80 тыс. руб. из-за преступных действий группировки.

Обвиняемые убеждали жертв мошенничества «застраховать» свои кредиты после того, как рассчитались с дюжиной потерпевших. В отношении трех причастных возбудили уголовное дело.

В настоящее время расследование дела завершено, все его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мошенницам грозит до десяти лет лишения свободы.

София Моисеенко