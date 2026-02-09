В Кабардинке благоустроят экопарк с водопадом за 122 млн рублей

Из городского бюджета Геленджика выделили 122 млн руб. на благоустройство экопарка в Кабардинке в районе улицы Революционная. Соответствующий тендер размещен в единой информационной системе «Закупки».

Фото: Маргарита Синкевич

Согласно дизайн-проекту, приложенному к закупке, участок под будущий экопарк располагается в лесной зоне между улицей Революционной, детским садом «Чебурашка», детским лагерем «Альбатрос» и автостоянкой. В настоящее время на территории отсутствуют малые архитектурные формы и дорожно-тропиночная прогулочная сеть.

В рамках проекта на участке планируется организовать зоны отдыха для всех возрастов, тропинки из теннисита, резинового и деревянного покрытий. МАФы на территории выполнят в экостиле: к установке предлагаются скамейки, урны, беседки и качели, деревянные указатели и информационные стенды, велопарковки и шахматные столы. Проектом предусмотрена установка общественного санузла и обустройство зоны для маломобильных граждан.

В ведомости объема работ указывается, что на территории экопарка также планируется устройство малого водопада с каскадом и площадок из природного камня.

Согласно информации о сроках исполнения контракта и источниках финансирования, первый этап благоустройства экопарка в Кабардинке должен завершиться 1 октября 2026 года. Работы поделены на шесть частей, и наиболее дорогостоящей окажется последняя — она обойдется в 70,6 млн руб. Заказчиком выступает управление жилищно-коммунального хозяйства Геленджика.

Кристина Мельникова