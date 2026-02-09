Полиция Новороссийска ищет мужчину, разбившего стекло в подъезде МКД

Полицейские Новороссийска устанавливают личность мужчины, который был замечен за подозрительным поведением в районе жилого дома на улице Котанова. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, гражданин разбил стекло на двери входной группы подъезда. Информация была передана в дежурную часть, и в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившие сведения. Видео с места событий также было опубликовано в социальных сетях.

Полиция ведет работу по установлению местонахождения правонарушителя. Жителям, которым может быть известен мужчина, причастный к порче общедомового имущества, в пресс-службе УМВД рекомендовали обратиться в дежурную часть.

София Моисеенко