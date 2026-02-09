Пять новых ООПТ появятся в Новороссийске в 2026 году

В Новороссийске появятся пять новых особо охраняемых природных территории в текущем году. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, проектная документация по ООПТ прошла государственную экологическую экспертизу.

В течение 2026 года в Новороссийске планируется утвердить следующие особо охраняемые природные территории: «Верховья реки Кудако», «Тоннельные горы», «Гора Лысая Новороссийская», «Шесхарисский можжевельник» и «Пойменные леса долины реки Маскага». Глава города Андрей Кравченко отметил, что в зоне указанных ООПТ произрастают представители краснокнижных растений и обитают редкие виды животных.

«Расширение площади особо охраняемых природных территорий — необходимый и важный шаг в сохранении природного богатства Новороссийска»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

На текущий момент в Новороссийске особо охраняемые природные территории занимают площадь более 16 тыс. га. В перечень ООПТ входят 11 объектов регионального значения и семь объектов местного: статус особо охраняемых территорий утвержден в Прилагунье, Пионерской роще, Мысхако и на Южных прудах, также в список входят урочище Восьмая щель, Камчатское можжевеловое редколесье и Восточно-Натухаевский лес.

София Моисеенко