На выезде из Новороссийска температура воздуха опустилась до минусовой отметки

На федеральной автодороге «Новороссийск-Керчь» в районе Волчьих ворот (выезд и выезд из Новороссийска) температура воздуха снизилась до -2 градусов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края утром 9 февраля.

Очередное похолодание принесло снежные осадки в Новороссийск и соседние города Черноморского побережья. В настоящее время на автодороге «Новороссийск-Керчь» температура воздуха опустилась до минусовой отметки, о гололедице на проезжей части ГАИ Кубани не сообщает.

Госавтоинспекция призывала водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. Также в ГАИ региона напомнили о штрафах за езду на летней резине в зимний период — нарушение карается штрафом в размере 500 руб. либо предупреждением.

София Моисеенко