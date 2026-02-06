Главные новости за 6 февраля: Кубань, Крым, Адыгея

Экс-министр транспорта Кубани Алексей Переверзев дал показания на детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко.

Тамбовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении судьи, которая, по версии следствия, в период ковидных ограничений в 2021 году выносила судебные решения, находясь в санатории в Сочи.

Суд по интеллектуальным правам поддержал решение Роспатента об отказе новороссийской винодельне «Мысхако» в регистрации одноименного товарного знака для производства минеральной воды.

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» о признании незаконным отказа департамента имущественных отношений региона исключить из перечня особо ценных продуктивных сельхозугодий 33 участка в Выселковском районе общей площадью около 360 га.

Девелопер «Инсити логистика» в 2026 году намерен расширить логистический парк «Уральская» в Краснодаре. Проект предполагает строительство сухого склада класса «А» площадью 5,75 тыс. кв. м с высотой складирования 11,7 м, а также реконструкцию ранее возведенного, но не завершенного склада класса «Б» площадью 13,6 тыс. кв. м и высотой 6 м.

ГК «Мантера», управляющая туристическими активами на юге России, совместно с фондом «Талант и успех» планирует приступить к реализации проекта гольф-клуба в 2027 году.

В Краснодарском крае 9,5% объектов жилой недвижимости, строящейся с привлечением средств дольщиков, получили перенос сроков ввода в эксплуатацию на более поздний период. Всего в регионе возводятся 473 объекта общей площадью 5,3 млн кв. м.

Генеральный прокурор России Александр Гуцан представил коллективу центрального аппарата своего нового заместителя Сергея Табельского. Кадровое решение оформлено указом главы государства.

Космос и Элита вошли в топ самых необычных имен для детей на Кубани в 2025 году.

В 2025 году в Краснодарском крае за региональные средства капитально отремонтировали 60 объектов здравоохранения.