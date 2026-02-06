На Кубани капитально отремонтировали 60 объектов здравоохранения

В 2025 году в Краснодарском крае за региональные средства капитально отремонтировали 60 объектов здравоохранения. Работы вели в рамках программы «Развитие здравоохранения». Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, программа позволяет проводить капитальные ремонты в лечебных учреждениях и оснащать их современным оборудованием. В прошлом году специалисты привели в порядок детскую поликлинику в Усть-Лабинске, в Тимашевске обновили две участковые больницы, а в Крымском районе начали работать паллиативное и реабилитационное отделение районной больницы.

В 2025 году завершился капитальный ремонт Новодеревянковской больницы. В учреждении обновили фасад, кровлю, фундамент, заменили внутренние инженерные системы, а также выполнили современную отделку помещений. В Брюховецкой центральной районной больнице в рамках региональной программы открыли терапевтический корпус.

Всего по краевой госпрограмме в прошлом году отремонтировали более 20 центральных районных больниц и две городские, а также семь поликлиник. В этом году на развитие системы здравоохранения в регионе направят более 200 млрд руб., в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Алина Зорина