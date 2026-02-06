«Мантера» планирует начать реализацию проекта гольф-клуба в 2027 году

ГК «Мантера», управляющая туристическими активами на юге России, совместно с фондом «Талант и успех» планирует приступить к реализации проекта гольф-клуба в 2027 году. Об этом сообщил председатель совета директоров группы Александр Ткачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, следует из сообщения Кремля. Концепция гольф-клуба международного уровня в настоящее время находится в стадии разработки, а активная фаза работ может начаться уже в следующем году.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно данным СПАРК, ООО «Мантера-Групп» зарегистрировано в 2009 году на федеральной территории «Сириус» и специализируется на деятельности холдинговых компаний. Генеральным директором общества является Вадим Трукшин. По итогам 2024 года выручка компании составила 12,9 млрд руб., чистая прибыль — 72,1 млн руб.

О планах по созданию круглогодичного гольф-курорта с чемпионским полем на 18 лунок Александр Ткачев заявлял еще в январе 2024 года. Тогда завершение проекта намечалось на 2028 год, объем инвестиций первого этапа оценивался в 28,3 млрд руб., а сам объект площадью 166 га предполагалось дополнить гостиничным комплексом и виллами.

Вячеслав Рыжков