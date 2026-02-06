Почти 10% новостроек на Кубани строят с задержкой

В Краснодарском крае 9,5% объектов жилой недвижимости, строящейся с привлечением средств дольщиков, получили перенос сроков ввода в эксплуатацию на более поздний период. Всего в регионе возводятся 473 объекта общей площадью 5,3 млн кв. м, сообщили «РБК Краснодар» в департаменте по надзору в строительной сфере края.

По данным ведомства, средний срок переноса сдачи домов в 2025 году и в начале 2026 года составил около 2,5 месяца, тогда как в 2024 году этот показатель достигал 8,5 месяца. Более половины введенных в 2025 году многоквартирных домов, построенных с участием дольщиков, сданы досрочно; в 2024 году эта доля составляла 61%.

С 1 января 2026 года в регионе прекратил действовать мораторий на штрафы и неустойки для застройщиков, введенный весной 2022 года для поддержки отрасли на фоне санкций, роста цен на стройматериалы и проблем с логистикой. В течение действия моратория покупатели жилья не могли через суд требовать компенсацию за перенос сроков сдачи домов.

По итогам 2025 года в Краснодарском крае было введено 6,2 млн кв. м жилья, что позволило региону занять третье место в России по объему ввода. Всего в стране в прошлом году было построено 108,15 млн кв. м жилья, тогда как в 2024 году на Кубани этот показатель составил 6,7 млн кв. м.

Вячеслав Рыжков