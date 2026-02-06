Агрокомплекс им. Ткачева не смог исключить 360 га из перечня особо ценных земель

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» о признании незаконным отказа департамента имущественных отношений региона исключить из перечня особо ценных продуктивных сельхозугодий 33 участка в Выселковском районе общей площадью около 360 га.

На спорных участках располагаются производственные мощности агрохолдинга и административное здание концерна в станице Выселки. Их общая кадастровая стоимость составляет 398,1 млн руб.

Участки получили статус особо ценных в 2005 году распоряжением губернатора Александра Ткачева. Этот статус запрещает несельскохозяйственное использование земель, включая застройку. В 2023 году агрохолдинг обратился в департамент имущества края с просьбой пересмотреть статус участков. Ведомство запросило техническое обоснование площадей, однако после предоставления документов ответ не последовал, что привело к судебному разбирательству. Агрохолдинг обосновал требования наличием капитальных построек, возведенных в период с 1958 года по 2005 годы — до включения участков в перечень, что, по мнению истца, исключает возможность отнесения земель к особо ценным угодьям. Департамент указал в суде, что часть спорных участков была застроена после включения в перечень особо ценных угодий.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск компании, отметив, что после изменения генплана Выселковского района участки, отнесенные к землям населенных пунктов, не могут считаться особо ценными. Однако в результате обжалований в июне 2025 года дело направили на новое рассмотрение, по итогам которого суд полностью отказал в иске.

АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» зарегистрировано в 1993 году и объединяет 28 сельхозпредприятий. По данным BEFL, к апрелю 2025 года земельный банк компании составил 1,23 млн га против 1,12 млн га годом ранее.

