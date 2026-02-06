Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Агрокомплекс им. Ткачева не смог исключить 360 га из перечня особо ценных земель

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» о признании незаконным отказа департамента имущественных отношений региона исключить из перечня особо ценных продуктивных сельхозугодий 33 участка в Выселковском районе общей площадью около 360 га.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

На спорных участках располагаются производственные мощности агрохолдинга и административное здание концерна в станице Выселки. Их общая кадастровая стоимость составляет 398,1 млн руб.

Участки получили статус особо ценных в 2005 году распоряжением губернатора Александра Ткачева. Этот статус запрещает несельскохозяйственное использование земель, включая застройку. В 2023 году агрохолдинг обратился в департамент имущества края с просьбой пересмотреть статус участков. Ведомство запросило техническое обоснование площадей, однако после предоставления документов ответ не последовал, что привело к судебному разбирательству. Агрохолдинг обосновал требования наличием капитальных построек, возведенных в период с 1958 года по 2005 годы — до включения участков в перечень, что, по мнению истца, исключает возможность отнесения земель к особо ценным угодьям. Департамент указал в суде, что часть спорных участков была застроена после включения в перечень особо ценных угодий.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск компании, отметив, что после изменения генплана Выселковского района участки, отнесенные к землям населенных пунктов, не могут считаться особо ценными. Однако в результате обжалований в июне 2025 года дело направили на новое рассмотрение, по итогам которого суд полностью отказал в иске.

АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» зарегистрировано в 1993 году и объединяет 28 сельхозпредприятий. По данным BEFL, к апрелю 2025 года земельный банк компании составил 1,23 млн га против 1,12 млн га годом ранее.

Подробнее — в материале «Крупного землевладельца подвинули в суде».

Новости компаний Все