Винодельня «Мысхако» проиграла спор за бренд для производства минеральной воды

Суд по интеллектуальным правам поддержал решение Роспатента об отказе новороссийской винодельне «Мысхако» в регистрации одноименного товарного знака для производства минеральной воды, пишет «Ъ-Новороссийск». Ведомство сочло, что название может ввести покупателей в заблуждение относительно места происхождения продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как указано в материалах дела, ООО «Мысхако» подало заявку на регистрацию торговой марки для воды 32-го класса МКТУ в апреле 2023 года. Через год с небольшим, в июне 2024-го, Роспатент отклонил заявление. Причиной послужило то, что слово «Мысхако» в составе бренда может восприниматься как указание на место происхождения природной минеральной питьевой воды, поскольку ассоциируется с названием села в составе Новороссийска. Поскольку заявитель не представил документы, подтверждающие изготовление такой продукции на территории Мысхако, регистрация была отклонена из-за риска ввести потребителей в заблуждение.

В феврале 2025 года ООО «Мысхако» направило возражение, утверждая, что покупатели не связывают предложенное обозначение с местом происхождения спорных товаров. Однако коллегия Роспатента не согласилась с доводами, отметив, что населенный пункт Мысхако не известен природными источниками минеральной воды.

Винодельня «Мысхaкo» — одно из старейших российских винодельческих предприятий. В 2023 году компания выпустила 4,8 млн бутылок продукции. По данным Rusprofile, за 2024 год прибыль организации достигла 240 млн руб. при выручке 1,5 млрд руб. Генеральный директор — Сергей Дубовик, бенефициар — Алексей Сидюков.

Наталья Решетняк