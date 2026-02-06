«Инсити» в Краснодаре расширит логистический парк на 19 тысяч квадратных метров

Девелопер «Инсити логистика» в 2026 году намерен расширить логистический парк «Уральская» в Краснодаре, пишут «Ведомости Юг». Проект предполагает строительство сухого склада класса А площадью 5,75 тыс. кв. м с высотой складирования 11,7 м, а также реконструкцию ранее возведенного, но не завершенного склада класса Б площадью 13,6 тыс. кв. м и высотой 6 м. Совокупный прирост площадей составит почти 19,4 тыс. кв. м.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из опубликованного 30 января на сайте администрации Краснодара документа о согласовании архитектурно-градостроительного облика, новые объекты будут иметь один–два этажа и разместятся на участке №226 по ул. Уральской. Площадь территории под застройку составляет около 39,7 тыс. кв. м.

В настоящее время логистический парк «Уральская» включает складские помещения общей площадью 52,5 тыс. кв. м, расположенные на участке в 11 га. Ранее «Ведомости Юг» сообщали, что в марте 2025 года «Инсити логистика» ввела в эксплуатацию на ул. Уральской 38 тыс. кв. м складских площадей, которые были арендованы федеральным ритейлером. Объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд руб. ГК «Инсити» вышла на рынок складской недвижимости в июне 2024 года и реализует проекты в Краснодаре совокупной площадью около 200 тыс. кв. м, а также в Московской области — на 950 тыс. кв. м.

Вячеслав Рыжков